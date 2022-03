Veekogud on kattunud väga paksu jääkaanega. Madalates kohtades on vesi põhjani jäätunud. On külmunud isegi allikakohad. Kalad hukkusid Selja jões juba jaanuaris, Loobu jões veebruaris. Loodusesõbrad, ummuksisse jäämise tunnuste ilmnemisel asuge kalavarusid päästma. Efektiivne abinõu on hapnikuga õhu juhtimine jää alla kompressoriga või vee ühest august teise pumpamine.