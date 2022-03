Tamsalu Teraviljasaaduste Kombinaadi juurde kerkinud jahuveskiga on lood niikaugel, et juba mõnda aega käib veski häälestamine. Tulevikus on selle võimsus 235 tonni kõrgema, I ja II sordi nisupüüli ööpäevas. Häälestavad spetsialistid Moskvast. Tavaliselt kulub taoliste veskite täisvõimsuse saavutamiseks paar aastat, Tamsalus loodetakse toime tulla kuue kuuga.