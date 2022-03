Video ⟩ Raju kahjustas Vinnis toidupoe katust

Täna on torm tugevalt rappinud kogu Eesti elektrivarustust, puutumata pole jäänud ka Lääne-Virumaa. "Ulvis sai täna kõrgepingeliin viga, kuid kuna elektribrigaadid on terve päeva väga hõivatud olnud, siis läksid sündmuskohta turvama päästjad, kes ala lindiga ümbritsesid ning kohalikke inimesi teavitasid," rääkis päästeameti valvepressiesindaja Lilian Pärnsoo.

Pärnsoo sõnul on päästeamet tänase päeva jooksul saanud maakonnas üheksa väljakutset, enamik on seotud teele kukkunud puudega.

"Kõige keerulisem on olukord Saaremaal (elektrita 3865 klienti), Lääne-Virumaal (elektrita 2136 klienti) ja Pärnumaal (elektrita 1420 klienti). Teistes maakondades on elektrita klientide arv alla tuhande ja on lootus öö jooksul enamik rikkeid lahendada. Keerulistes piirkondades võib likvideerimisega minna esmaspäevani," kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

"Hetkel töötab üle Eesti 33 rikkebrigaadi. Keeruliseks teeb olukorra asjaolu, et torm ei ole lokaalne, vaid puudutab tervet Eestit, mis tähendab, et kõik brigaadid on oma piirkondades rakkes. Elektrilevi meeskonnad jätkavad tööga ning loodetavasti hakkab ka tuul vaibuma ja saame ohutumalt rikkeid likvideerida. Homme lubatakse tuulevaikset ilma, tänu millele on rikkekohtade tuvastamiseks võimalik kasutusele võtta droonid," lisas Puusepp.