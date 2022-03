Roela sovhoosil tuleb käesoleval aastal teha põllutööd 1800 hektaril. Seeme, masinad ja haakeinventar on külviks valmis. Kõlvikute igale hektarile on veetud ligi 10 tonni orgaanilist ja 400 kilogrammi mineraalväetisi. Majandi põllumehed on kohustunud saama 31 tsentnerit teravilja hektarilt. Sovhoosi peaagronoom ja peamehaanik kontrollivad masinate valmisolekut külviks.