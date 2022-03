1990 ⟩ Kodanik Tulõnina lõhkus kaevu ära

Asi oli nimelt selles, et 1989. aasta novembris – kirja saatmise aegu näitas kalender järgmise aasta märtsikuud – kolis Tallinna 45 majast ära kodanik Tulõnina. “Kolimise ajal sõitis auto vastu õuel asuvat pumbakaevu,” kirjeldas Aino. “Nüüd ei anna see enam tilkagi vett. Et majas on ka telefon, hakati kohe abi otsima. Elamute ekspluatatsiooni valitsus lubas. Anti iga kord uus tähtaeg. Ootasime. Ootame siiani. Ei julge enam helistadagi. Majas elab vanureid, keskealisi, õpilasi, väikelapsi, kellel iga päev vaja pesta. Eriti raske on eakatel selle pori ja libedaga maadeldes kaugelt vett kanda. Palun, andke nõu, kes, millal ja kelle kulul peab kaev parandatud saama. Tulõnina töötab Rakvere teraviljasaaduste vastuvõtu punktis.”