“Energia” kolhoosi aiandis on kurgid juba istutatud, aprilli teisel nädalal loodetakse esimest saaki korjata. Kurkide all on umbes 1900 m² kasvuhoonepinda. Praegu ollakse ametis tomati istutamisega. Tomati- ja lilletaimi kasvatatakse ka müügiks. Esialgu aga pakutakse “Energia” kolhoosi aiandist linnarahvale rohelist sibulat, salatit, lilledest kalla- ja levkoiõisi.