Ketlik Kütt - kirglik kunstnik kesk pildimaailmu

See naine on perega Lääne-Virumaa metsade rüpes elav kostüümikunstnik Ketlin Kütt, kes lisaks rõivakunstile ja stilistikale on enda jaoks avastanud fotolavastuste põneva maailma. Riigi aastapäevaks sündinud isamaaline pilt on üks paljude seast, kus Ketlin on oma sisemise kunstniku vabalt mängima lubanud.