Eeloleva nädala esimeses pooles talvised ilmad veel ei taandu

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Kohati sajab lund ja lörtsi. Tuul pöördub läänest lõunakaarde 3–9, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni –6, rannikul kohati kuni +2 kraadi. Esmaspäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi ning kohati ka vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–10, puhanguti 14, Liivi lahe ümbruses kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 5–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel põhja. Õhutemperatuur on –1 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub kõikjal põhja ja loodesse, puhudes 5–12, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on –2 kuni +2 kraadi.