9. mai ootuses on Tallinn kõrgendatud valmisolekus, et hoida Kaitseväe kalmistult eemale provokaatoreid, Georgi lintide lehvitajaid ja isehakanud Zorrosid. Samas nelkidega vanureid laiali ei saadeta, seda tehes langeksime riigina samasse mudaliigasse, kus on meie idanaaber.