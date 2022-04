Vähem kui kaks protsenti pikka COVID-isse haigestunutest on olnud vaktsineeritud

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) definitsiooni kohaselt esinevad COVID-ga seotud vaevused veel vähemalt neljandal ja viiendal kuul peale esmast COVID-sse haigestumist. Peamised tundemärgid on väsimus, õhupuudus ja psühholoogilised häired, mis ei ole seletatavad muude haigustega.

"Pikka COVID-isse haigestub hinnanguliselt 1,7 protsenti esmastest nakatunutest ja 4,6 protsenti ägeda haigusega haiglasse sattunutest. Haigestuvad inimesed igas vanuses, kuid keskmiselt 43 aastaselt. Sagedamini haigestuvad naised ning enam haigestumist näeme 30 aastaste naiste hulgas. Meeste puhul on vanuseline jaotus ühtlasem ning haigestumine suureneb pigem alates 60 eluaastast. Peamine on aga see, et vaid 1,5 protsenti haigestunutest olid enne algset COVID-isse haigestumist vaktsineeritud," rääkis haigekassa analüütika osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo.