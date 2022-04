Lähipäevil sajab mitmel pool vihma

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur ulatub kolmest külmakraadist kahe soojakraadini. Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Õhtul sadu hõreneb. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva pilved hajuvad ja ilm on sajuta. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub kolmest külmakraadist kolme soojakraadini. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati vihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.