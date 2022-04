Juhtkiri: Lootuste kevad

Suuremates linnades näeb lumekuhjasid ainult pimedates tänavavahedes, aga maal on jutud hoopis teisiti. On piirkondi, kus ilma naast- või lamellrehvideta liiklemine on niisama hästi kui võimatu, ja seda toonitab ka politsei, et ärgem kiirustagem praegu rehve vahetama, sest teed võivad paiguti üllatada. Üllatavadki. Näiteks on selline fenomen, et suuremalt osalt on abrasiivained teedelt juba minema uhutud või ära koristatud ning see on loonud võimaluse mustal jääl uuesti tekkida. Eriti varjus olevatel lõikudel metsa vahel.