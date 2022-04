Teatris vestleb vaatajatega veebipolitsei

Imre Õunapuu veebimaailmas lavastuses "See kõik on tema".

Lavastuse "See kõik on tema" teemadest lähtuvalt on RT vestleb sarjas külas veebipolitseinikud Aleksei Osokin ja Getter Kangur, kes vestlevad teatrisõprade ja kõigi teiste huvilistega reisipäeval, 12. aprillil ja kolmapäeval, 13. aprillil kell 18–18.40 Rakvere Teatri suure maja kohvikus.