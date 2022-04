Usaldus Vene kanalite vastu on vähenenud

Kohati on Eesti venekeelsete meediakanalite usaldusväärsus vahetanud kohad Venemaa kontrollitud kanalite omaga, usaldusprotsent on 25 ja 50. “Selle taga on ERR-i, Postimehe, Delfi ja Äripäeva venekeelsete ajakirjanike suur panus,” tõdes kaitsepolitsei.