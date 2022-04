Repliik: usk usu vastu

Ajaloost ja ka tänapäevast on võtta piisavalt näiteid, kus uskudevahelised konfliktid toovad reeglina kaasa verevalamise. On konflikte, mida ei ole võimalik vältida. Küll aga on võimalik vältida lokaalseid vastuolusid. Näiteks hiljuti päevakorda kerkinud monumentide, mälestusmärkide või lihtsalt sümboolikaga seotud vaidlusi.