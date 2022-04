Arvamus ⟩ Pange see EKRE kinni

Tegelikult on väga kurb tõdeda, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Mart Helme ei üllatanud enam kedagi, kui avaldas riigikogu ees peetud kõnes arvamust, et paljud Ukrainast Eestisse saabunud noored naised hakkavad siin prostituutideks. Häbiväärsed väljaütlemised sealt suunalt on juba tavapäraseks saanud.