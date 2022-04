Suure reede ristikäigule tuli nii eakaid kui imikuid

Keskväljakult suunduti esmalt Metodisti kirikusse, siis Jumalaema Sündimise kirikusse, Kolmainu kirikusse, Adventkirikusse, Hüüdja Hääle majja ja lõpuks Karmeli kirikusse. Rännak, mille käigus kanti risti ja palvetati pühakodades, kestis kaks tundi.

Osalejatest Helin Siibak oli ristikäigule tulnud kuuekuuse poja Johann-Tobiasega. "Üritusena on ristikäik väga tähenduslik. Käia nendes kirikutes, kuulata jumalasõna ja mõtestada tänast päeva, Jeesuse ristilöömist," rääkis ta.

Imiku kaasavõtmise kohta ütles noor ema: "Ta saab ka osa sellest traditsioonist. Ma tahan talle anda edasi seda, mida ma ise olen õppinud."

Samas tunnistas Siibak, et last ta ristinud veel ei ole: "Baptistikoguduses me ei risti väikesi lapsi. See on ühel päeval lapse enda otsus. Juba 16-aastane võib lasta ennast ristida, kui ta on vanema nõusoleku saanud."

"See on lihtsalt tõde ja õigus. Ma ei saagi aru, miks ma ei peaks sinna minema." Oliver Sinikas, luterlane

"Olen koguduse liige olnud kolmkümmend aastat, aga esimesed kakskümmend aastat ma ei käinud kogudusega tihedalt läbi. Otsisin elu mõtet mujalt," ütles luterlane Oliver Sinikas.

Praegu käib Sinikas kirikus igal pühapäeval. "See on lihtsalt tõde ja õigus. Ma ei saagi aru, miks ma ei peaks sinna minema. Ma arvan, et aastad enne seda, kui ma ei käinud, olid kaotatud aastad vaimses mõttes," rõhutas mees.

Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu sõnul on koguduste läbisaamine hea. "Meil kogu paastuaja tuhkapäevast alates oli iga kolmapäeva õhtul ühine jumalateenistus. Alustasime Kolmainu kirikus ja kõik kogudusehooned käisime läbi. Palvetasime Ukraina rahu eest," ütles ta.

"Pühad annavad võimaluse midagi üheskoos teha. Suurel reedel käiakse üle Eesti ristiteed erinevate kogudustega. Tundub loogiline, et meie siin Rakveres teeme samamoodi," lisas Toompuu.

Adventistide pastor Toivo Kaasiku sõnul on 50 inimest ristikäigus Rakvere kohta tavapärane tulemus. "Alguses on üle viiekümne, lõpus jääb alla viiekümne. Eks tee on pikk ja inimesed väsivad," rääkis pastor.

Ristikäigu lõpppunktis ehk Karmeli kirikus said osalejad keha kinnitada kohvi ja suupistetega. Hoone ehitamist alustati kolme aasta eest ja päris valmis see veel polegi. Pastor Gunnar Kotieseni arvates on hea, kui kogudused on teenistusvormilt erinäolised, sest nõnda leiab inimene talle sobiva jumalateenistuse.