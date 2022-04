Tartus elav näituse kuraator Armen Harutunjan on lõpetanud Moskva Kunstiinstituudi skulptori erialal. Eestis on ta elanud juba pikemat aega, kodulinnaks on Tartu.

Harutunjan rääkis, et vahakujude vastu hakkas ta huvi tundma kuskil 15 aastat tagasi. Ta külastas mitmeid Euroopa vahakujude muuseume. Samuti saatis sinna kirju sooviga teha koostööd. Harutunjan täpsustas, et muuseumide juures tegutsevad töökojad ja meistrid. Ühe kuju valmimiseks, sõltuvalt raskuastmest, on Harutunjani sõnul kaasatud 12-15 töökoda. Seal on siis skulptorid, kunstnikud, rätsepad, disainerid ja nii edasi. Kõige raskem pidi vahakuju juures olema soengu tegemine. "Juuksed pannakse iga karv eraldi," selgitas Harutunjan. See töö vajab head nägemist ja kannatust. Seepärast töötavad juuksepanijatena peamiselt ainult noored.