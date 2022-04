1990 ⟩ Nõukogude sõjavägi reostas Rutja lennuväljal

On üldteada, et Nõukogude sõjavägi tekitas Tapa lennuväljal lekkinud kütusemahutite tõttu reostuse ja vesi ümbruskonna kaevudes muutus pikaks ajaks kõlbmatuks. Vähem teada on aga tõsiasi, et reostus oli ka Rutja lennuväljal, millel tegutses (ilmselt) sama väeosa, mis haldas ka Tapa sõjaväelennuvälja.