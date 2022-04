Lääne-Virumaa on Maamessil väljas maailmatasemel tehnikaga

Maamess toob kokku põllumehi, toiduainete müüjaid ning põllu- ja metsatööriistade tootjaid kogu Baltikumist ja kaugemaltki. Uhke on tõdeda, et lausa kolm messinaela kaheteistkümnest on meie enda Lääne-Virumaa tootjad, kelle edulood juba ammu maakonna piire murdnud on.