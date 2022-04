Vilde kolhoosi Aravuse Kalamajandis asuti igakevadise töö juurde: vikerforellidelt marja võtma. Et tänavune talv ja kevad on tunduvalt jahedamad kui tavaliselt, sai esimesed marjaterad võtta alles 14. aprillil. Sel aastal on plaanis saada miljon marjatera. Neist 500 000 inkubeeritakse enda tarbeks, teist niisama palju viib endale Väike-Maarja kolhoos. Seni on võetud 200 000 tera.