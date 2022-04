GALERII ⟩ Rakvere Laial tänaval varises sidekaev

Tekkinud auk on üsna suur ja asetseb parklasse autoga saabujate jaoks pimeda nurga all. Kohale saabunud abilinnapea Kert Karus tegi kiirelt paar telefonikõne ja kutsus kohale linna lepingulised partnerid, kes augu tähistasid. "See ei ole siin linna maa, kuulub erakinnistule," rääkis Karus ning lisas, et kinnistu omanikuga võetakse ühendust ja lepitakse kokku, kuidas auk parandatud saab. "Ilmselt on see sidekaev, kust jooksevad internetikaablid läbi," lisas ta.