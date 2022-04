Nädala lind ⟩ Kuldnokk

Selleks paigaks võis olla Inglismaa või Holland, Iirimaa või Prantsusmaa, aga suure tõenäosusega hoopis Belgia, kus on hea kodune tunne koos europarlamendi Eestist pärit saadikutega aega veeta. Aga eks Euroopa Liidu tingimustes ole ju eestlasi nüüd mõneski nimetatud riigis päris palju tööle asunud, nii et kuldnokkadel talvel kodutundest ehk puudu ei tulegi.

Kuldnokad on suurepärased lendajad, neile on reisimine hoopis lihtsam kui meile. Ühe päevaga tublisti üle tuhande kilomeetri maha lennata pole kuldnokale probleem, seda on tõestanud rõngastusandmed. Vaid pääsukestest on talle lendamises vastast, kuldnoka