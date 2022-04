Galerii ⟩ Lammasmäel aeti murutraktorite mootorid kuumaks

Peale kuute ringi hakkasin tundma, et kätest hakkab ramm otsa saama. Kui mõelda, et päris võistlustel sõidetakse tunniseid, kolmetunniseid ja lausa 24 tunniseid sõite, siis võib vaid arvata, mis käelihastest lõpuks järele jääb. "Üldiselt olen avastanud, et kui talvel korralikult trenni teha, siis suvel on lihtsam sõita," rääkis ala promootor ja eestvedaja Erkko Noormaa. Murutraktoril proovis kätt ka Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.