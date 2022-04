Galerii ⟩ Lääne-Viru jooksusari joosti käima Kadrinas

Kuigi koroonapandeemia on kõvasti suuremate jooksusarjade osavõtjate ridasid hõrendanud, siis väiksemate vastu on huvi justkui kasvanud. Niisiis seisidki kena laupäeva lõuna ajal enam kui 130 spordihuvilist Kadrina paisjärve kaldal, et startida viie kilomeetrisele distantsile.