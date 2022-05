Juhtkiri: ettevõtlikkuses peitub edu

On ka unistuste täitumise lugu. Seltskond noori inimesi tegi teoks oma kauaaegse salaplaani ning avab Rakveres itaaliapärase pitsakohviku. Kindel võib olla selles, et kui tegemisi saadab suur armastus teoksil oleva vastu, on edu peaaegu garanteeritud. Täielikuks õnnestumiseks on vaja veel vaid pisut nutikust ja õnne.