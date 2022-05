Euroopa mitmes riigis on tekkinud rõugete leviku oht. Et paljudes kapitalistlikes maades ei ole veel tänaseni kehtestatud kohustuslikku ja tasuta kaitsepookimist, siis on võimalik rõugete sissetoomine ka Nõukogude Liitu. Haiguspuhangute ja leviku vältimiseks on vaja, et elanikud tunneksid sellekohaseid kaitsevahendeid.