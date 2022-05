Rakverest pärit spordirõivaste disainer on valitud Taani parimate ettevõtete sekka

Birgit Kooli asutatud spordi- ja vabaajarõivaste bränd Fennecfit koosneb jätkusuutlikke tekstiile ning tootmist rakendavatest kapsel-kollektsioonidest, mille mudelid töötatakse välja tihedalt käsikäes koos klientidega. Nõnda on brändi Fennecfit treeningriided pälvinud kõrge hinnangu nii kasutajate kui edasimüüjate poolt. Tänu oma edumeelsusele on bränd hakanud silma ka ettevõtluse kogukondades. Just äsja on Fennecfit valitud Taani ettevõtlus-auhinna Dansk Erhverv prisen kategoorias "Parim e-kaubanduse uustulija" top 20 sekka. Eriliseks teeb loo see, et alles napilt aasta tagasi oli eestlanna valmis unistusele käega lööma.