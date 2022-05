Jutuvestmisfestival Ööbikuööd viib huvilised Kreutzwaldi lapsepõlveradadele

Teisipäeval, 17. mail alguse saav festival, mida veab eest eesti rahvakultuuri keskus, vältab kolm päeva ning toob fookusesse jutuvestmise säilimise ja väärtustamise. Jutuvestmisfestival on pärimuslike lugude, muusika ja maagilise miljöö festival.

Festivali kureerides on mõeldud nii lastele, noortele, peredele kui ka jutuvestmistraditsiooni sügavuti hindavatele külastajatele. Sellel aastal on rõhk pandud just koolinoortele ja päris pisikestele, lasteaiaealistele osalejatele.