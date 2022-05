Politsei hoiatab põllumehi GPS-seadmete varguste eest

GPS seadmeid kasutatakse erinevatel põllutöömasinatel, et muuta põllumeeste töö hõlpsamaks. Pilt on Illustreeriv.

Ida prefektuur annab sotsiaalmeedias teada, et alanud põlluhooajal on on politseini jõudnud ka esimesed teated masinates toime pandud varguste kohta. Neljapäeval teatati esimesest GPS-seadmete vargusest ka Lääne-Virumaal.