Nädala lõpu poole kerkivad õhusooja maksimumid 20 kraadi juurde

Kolmapäeva öösel pilvisus hõreneb. Ilm on sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 11-16, rannikul kohati 8 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Öö hakul puhub loode- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14, pärast keskööd muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 2-8 kraadi Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 13-19, rannikul kohati 9 kraadi.