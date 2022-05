Reedeks lubatakse kuni 16 soojakraadi

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärast keskööd saartel pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Puhub idakaare tuul 4–9 m/s. Sooja on 2–8 kraadi, Kirde-Eestis võib maapinna temperatuur langeda 0 kraadi ümbrusse. Rannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaare tuul 4–8 m/s ja laine kõrgus on 0,4–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 5–8 kraadi.

Hommikul Edela-Eestist alates pilvisus järk-järgult tiheneb ning keskpäeva paiku laieneb vihmasadu mandri lääne- ja lõunaosa kohale. Puhub ida- ja kirdetuul 5–11, puhanguti 13, saartel ja rannikul 16 m/s. Sooja on 10–16 kraadi.