Toimetusega ühe katuse all asuv trükikoda “Ühistöö” on mõndagi ära teinud tootmise laiendamiseks. Kui 1967. aastal anti toodangut 80 000 rubla eest, siis 1971. aastal 103 000 rubla ulatuses. Tasapisi on juurde saadud uusi trükimasinaid. Nüüd on trükikojal ladumismasinaid kokku neli. Uus tinaridade ladumismasin on kõrvuti käsiladumismasinaga.