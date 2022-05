Lavakooli tudengid püüavad Rakveres imet tabada

Näitlejatudengid Tuuli Maarja Põldma ja Hardi Möller on veendunud, et teataval määral tuleb olla elus imede otsija, isegi looja. Ikka selleks, et kui peaks mõne eluimega kokku sattuma, oskaks seda ära tunda. “See on vist tunne, kui sulle avaneb kasvõi tillukeseks hetkeks midagi kõrgemat, äraseletamatut. Nagu näidendiski on öeldud – see on midagi ehmatavat, rabavat, suurt ja ainulist,” ütleb Hardi Möller.