Eeloleval nädalal tuleb kuni 19 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu teisipäeva lõuna poolt alates pilvkate tihenema ja vihmasadu levib põhja suunas. Sadu on kohati tugev ja võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-12 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja sadu on kohati tugev, on ka äikesevõimalus. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4-10, põhjarannikul ja Peipsi ümbruses kuni 12, puhanguti 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul lõuna poolt alates lõunakaarde, saartel põhjakaarde. Sooja on 11-16 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde, hommikuks edelasse ja läände 6-12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Kolmapäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Võib äikest olla. Pärastlõunal pilvkate ja sadu hõrenevad. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi.