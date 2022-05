Ma ei saa seda kuidagi tõestada, aga väidan, et suvi on enamiku jaoks aastaaegadest lemmik. Tõestage parem vastupidist, kui vajalikuks peate. Isegi selle õige talveilma igatsemine on suvel kergem kui lörtsisel talvel, nii et mis siin ikka vaielda. Veel raskemaks läheks selle tõestamisega, et Eestis ongi tegelikult ainult kaks aastaaega ning nende vahel siis mingid hägused üleminekuperioodid.