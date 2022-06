Juhtkiri: et arukat meelt jaguks ka suvelõõska

Kahjuks tundub, et esimene suvesoe toob endaga ühes hooletu käitumise, otsekui oleks see viimsegi aruraasu inimeste peast pühkinud. Muidugi ei saa kaua oodatud kuuma ilma või vahvaid suviseid ettevõtmisi peasüüdlaseks tembeldada – lõppude lõpuks on põhjus ikka inimeses, kes teeb valiku, kuidas käitub. Ka suurte ürituste ajal peaks olema hoolas ning enda kommetele ja avalikus ruumis tegutsemisele mõtlema. Mõistlik inimene on liikluses alati hoolas, olenemata välistest teguritest. Kui hulgad koos, tuleb olla veelgi tähelepanelikum – seda tõde õpetatakse ju lastelegi, et suures seltskonnas liikudes ja liigeldes tuleb olla ettevaatlik.