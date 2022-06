Väike-Maarja 3x3 korvpalli etapivõidu pani kotti kohalik kossuäss

Väike-Maarja etapp paistab aga silma sellega, et väga palju osaleb kohalikke ässasid, publiku huvi on suur ning auhinnarahad silmapaistvalt kopsakad.

Korraldajate sõnul kaalutakse järgmisel aastal ka amatööridele võimalus anda, et veelgi rohkem kohalikke kossusõpru platsile saada. Peakorraldaja Raivo Tammus üritusest: “Oluline on kohalikku kogukonda rohkem kaasa tõmmata ja publikule vägevat korvpallielamust pakkuda. Rõõm on tõdeda, et Väike-Maarja on jätkuvalt tugev korvpalli kants!”