Käsmus tuleb rahvusvaheline eesti kirjanduse tõlkijate seminar

Ettevõtmist korraldava eesti kirjanduse keskuse juhataja Ilvi Liive-Roosipuu ütles, et maailmas on sadakond tõlkijat, kes eesti kirjandust teistesse keeltesse tõlgivad. Ligi pool neist tuleb seminariks Eestisse. "Seminari eesmärk on kokku viia eesti kirjanduse tõlkijaid ja eesti kirjanikke," nimetas ta.