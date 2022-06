Nädala kaja: tähelepanu, valmis olla, suvi!

Juuni algus oma tuntud headuses. Koolilõpetajad astuvad salgakesi uhkel sammul mööda tänavaid. Mitte enam nagu tutipäeval, lehvikud juustes ja kukekad traksidega selja peal pingul, vaid pidulikumais rõivais. Nad ei taha liiklust segada, vaid jalutavad lihtsalt koolimajast kohvikusse, et seal omastega ühe peatüki lõppu tähistada. Aga paratamatult natukene segavad ka, sest keskpäevane linnaliiklus juba selline on. Kõik on veidi “peast soojad”, mõtted kuhugi pärale jõudmisest värelevad sagarate vahel nagu silmapiir kuuma asfaldi kohal suurel maanteel.