Lähipäevil võib tulla kerget hoovihma

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib üksikutes kohtades hoovihma sadada. Paiguti tekib udu. Tuul on muutliku suunaga, puhudes 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 7–13 kraadi. Teisipäeva päeval on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on pilvisem ning mõnel pool sajab vihma, mandri kaguservas võib sadu tugev olla. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde, puhudes 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 13–19, Lääne-Eestis kuni 22 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilvisem ning mitmel pool sajab vihma, sadu võib olla paiguti tugev. Puhub lääne- ja loodetuul 3–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 9–13 kraadi. Kolmapäeva päeval on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Idapoolsetes maakondades on pilvisem ning mitmel pool sajab vihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 6–12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 14–21 kraadi.