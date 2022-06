Reedel kell 9.58 anti häirekeskusele teada, et hooldajal ei õnnestu pääseda kliendi juurde Tamsalus Ääsi tänaval. Kuna oli kahtlus, et inimene on oma kodus abitus seisundis, sisenesid päästjad teise korruse tualeti aknast ja avasid kiirabimeedikutele ukse.