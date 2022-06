Kuulan raadiost seda laulu ja mõte rändab põhikooli lõpetajatele. Mul on tänavu selleks ka väga isiklik põhjus. Olen ühe üheksandiku vanaema. Küllap ei ole põhikooli lõpetajale lõpupidu esimene pidu, aga kindlasti tähendab see puberteediea lõppu. Elu kulgeb läbi aja ja selle perioodid tuleb kõik läbi elada. Puberteet on keeruline aeg sellepärast, et sa vahel ei saa isegi endast aru ja alles otsid vastust küsimusele, kuidas toime tulla igas suunas pritsivate hormoonidega.