Õlle tarbimine vabariigis kasvab süstemaatiliselt. Seda võib märkida ka Rakvere kohta. Nõudmine õlle järele suurenes pärast seda, kui muudeti alkohoolsete jookide sortimenti ja hindu. Rakvere Kaubastu õllefondid ja müük on laienenud aasta-aastalt. 10 aasta vältel on see kasvanud rohkem kui kahekordseks. 1972. aastal realiseeritakse õlut üle 900 000 liitri.