Peapiiskop andis õnnistuse Eesti esimesele külakalmistu kolumbaariumile

Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileet rääkis, et vajadus Käsmu kalmistu laiendamiseks tekkis juba aastate eest, tegelema hakati sellega 2014. aastal, kuid seni seisis plaan vajaliku kinnistu koguduse valdusesse saamise taga. "Tõsi on, et Käsmu küla kasvab, siia tulevad elama ka inimesed, kellel varasemalt ei ole Käsmu kalmistule msugulasi maetud," kõneles Karileet. Nüüd on Käsmu kalmistul rohkem ruumi kirstumatusteks, lisaks aga ka võimalus sängitada lähedase tuhk urnis kolumbaariumisse ehk spetsiaalsesse tuhaurni ruumi.

Karileet rääkis, et Käsmus soovivad oma lähedastele leida viimse puhkepaiga ka need, kes tegelikult elavad mujal, näiteks välismaal. Kolumbaarium on ruumi säästev, aga ka suhteliselt hooldusvaba, see tähendab, et lähedastel, kes Käsmu sageli ei satu, ei ole muret hooldamata kalmuga.