Koloraado mardikas on alustanud massilist lendlust. Majandite põldudel on kartul alles tärkamas, seepärast on ohustatud peamiselt individuaalkartulikülvid, kus taimed on suuremad. Kõigil individuaalkartulikasvatajatel on vaja hoolikalt kontrollida oma kartuleid, et mardikad viivitamatult kahjutuks teha – asetada kohapeal tugevasse keedusoolalahusesse.