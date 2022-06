Öögolfi organiseerib MTÜ Kadrina EPT. Võistlus algas reedel õhtul kell 19, kui starti tuli kuus võistkonda: Kadrina Kraana, Sõpruskond, Kaubamaja Eeriku Tiim, Kivipallurid, Kadrina EPT ja Ojasaare Golfiklubi Seeniorid. Igas võistkonnas on kuus liiget.

"Ojasaare golfirada on 9 auguga, aga meil on 18 avalöögi kohta," selgitas Marek Tank, kes on MTÜ Kadrina EPT eestvedaja.