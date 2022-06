Rakvere doonoripäevadele oodatakse 200 vereloovutajat

Teisipäeval saab Rakvere kultuurikeskuses verd loovutada kella 12–18, kolmapäeval kella 10–15. Doonorluse turundusspetsialisti Maria Pihlaku sõnul on praegu kriitiline seis B-negatiivse ja A-negatiivse vere varudega, aga ka AB-positiivset verd on tavapärasest vähem.

"Rakvere on meil üks kõige paremaid vere kogumise kohti. Me käime seal korra peaaegu et iga kuu. Alati, kui meil on verevarudega kriitiline seis, siis Rakverest saame varud tagasi turvalisele tasemele," ütles Pihlak.