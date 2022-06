Kontrollimisel selgus, et Lahemaa rahvuspargi territooriumile on kerkinud hulk ehitisi, mis on püstitatud selleks kehtestatud korda austamata. Kes siis omavolitsevad? ETKVL Majandusvalitsus tõi Käsmu pioneerilaagri maa-alale üheksa välimagalat. Tootmiskoondis Linda asus Võsul Metsa tn 15 asuvat maja ümber ehitama, kuid tal polnud selleks dokumenta-tsiooni ega luba.