Nooruke Väike-Maarja piiga valmistub oma dragsteriga elu esimeseks võistluseks

Laura õnn ja rõõm on elada perekonnas, kus kõik on autodest ja autode kiirendusvõistlusest läbi imbunud. Tema isa Janar Lükk on sel autospordialal tulnud kahel korral Eesti karikavõitjaks ja korra kolmandaks. Viis aastat vanem vend Janis lükkas oma BMW kiirendusvõistluse starti esimest korda sellel kevadel, ja saavutas Junior Bracet klassis kohe etapivõidu.